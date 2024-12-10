Как гормоны могут изменить твою кожу

Кажется, чем больше ты заботишься о своей коже, тем чаще появляется неожиданное воспаление, особенно в тот момент, когда оно тебе абсолютно не нужно. Знакомо? Скорее всего, это гормональные прыщи — явление, с которым сталкиваются многие женщины, независимо от возраста. И если вы думаете, что акне — это исключительно подростковая проблема, то вы сильно ошибаетесь.
Гормональные высыпания, как правило, возникают на фоне изменений в гормональном фоне, что часто связано с менструальным циклом, беременностью или другими внутренними процессами в организме. О том, как это связано с состоянием кожи, рассказывает дерматолог Ирина Куроедова:
"Термин "гормональное акне" чаще всего используется для описания высыпаний у взрослых женщин. Эти прыщи появляются вследствие сильных гормональных колебаний, которые чаще всего происходят в период от 20 до 40 лет".
Если у вас возникают болезненные воспаления на лице, особенно в нижней части, и они появляются как раз перед менструацией, возможно, это именно гормональное акне. Это не просто прыщики: они бывают глубоки, болезненны и часто оставляют рубцы. И не всегда нужно переживать большие перемены в жизни, чтобы столкнуться с этой проблемой — она может сопровождать вас каждый месяц.
Гормональные прыщи могут появляться по множеству причин.
Как лечить гормональные прыщи?
Хорошая новость в том, что гормональное акне можно контролировать и лечить. И в этом важно не только то, что вы наносите на кожу, но и что попадает в ваш организм.
"Перекись бензоила уничтожает бактерии, которые вызывают воспаление, и предотвращает появление новых прыщей", — утверждает Ирина Куроедова. Она рекомендует использовать средства с концентрацией от 2,5 до 10% для лучшего эффекта. Хорошо, если средство будет оставаться на коже в виде легкого лосьона, так оно работает наиболее эффективно.
Это включает в себя регулярное использование солнцезащитных средств и продолжение ухода с помощью ретиноидов. Если ваша кожа нормально реагирует на кислотные средства, такие как альфа-гидроксикислоты или салициловая кислота, используйте их два-три раза в неделю.
Важную роль играет ваша диета. Молочные продукты могут оказывать негативное влияние на состояние кожи, особенно обезжиренные молочные продукты. Согласно исследованиям, молоко может стимулировать выработку тестостерона, что, в свою очередь, ухудшает состояние акне.
Также стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара, рафинированных углеводов и сладостей. Эти продукты могут вызвать скачки инсулина и усилить воспаление в коже.
Одним из явных признаков гормональных высыпаний является их локализация — чаще всего они появляются на нижней части лица (вдоль линии подбородка, вокруг челюсти). Важный фактор, который подтверждает гормональную природу акне — это связь с менструальным циклом. Если вы замечаете, что прыщи появляются в определенные дни месяца, это может быть ярким сигналом того, что акне связано с гормональными изменениями.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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