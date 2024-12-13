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Секреты стильного маникюра: тренды, которые нельзя пропустить

3:19
Моя семья » Красота и стиль

Показанные на подиумах Парижа, Милана и Нью-Йорка тенденции маникюра уже сейчас задают тон следующему году. Если вы хотите опережать модные веяния, самое время подготовиться!

Бордовый маникюр
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордовый маникюр

Мы собрали для вас 10 главных трендов, которые обязательно стоит попробовать.

Пирсинг для ногтей

Думали, пирсинг — это только про уши? В 2025 году он становится хитом в маникюре. Миниатюрные кольца украшают свободный край ногтя, а смелые модницы добавляют к ним тонкие цепочки. Такой дизайн подойдет для вечеринки, но требует бережного обращения.

Хэви-метал

Футуристичный маникюр с эффектом жидкого металла захватит 2025 год. Оттенки серебра, золота и титана отражают свет, словно зеркала. Носить его можно как с вечерними нарядами, так и с повседневными образами.

Французский маникюр по-новому

Классика возвращается, но в необычных формах: двойные и даже тройные линии, "перевернутый" френч и асимметричные полосы. Цветовые комбинации варьируются от нежных пастельных до ярких неоновых.

Стилеты

Элегантные острые ногти снова в тренде. Новая версия выглядит мягче: умеренная длина и минималистичный декор делают стиль более утонченным.

Дуохром

Переливающееся покрытие, меняющее цвет под углом света, — находка для 2025 года. Хитовые сочетания: лавандовый с мятным или персиковый с голубым. Подходит как для полного дизайна, так и для акцентных ногтей.

Молочные ногти

Сливочные оттенки становятся новой нюдовой базой. Добавьте тонкий золотой декор или бархатистую текстуру для идеального маникюра.

Ногти в горошек

Самый модный вариант — "плавающий" горох, когда точки будто висят в прозрачном покрытии. Также актуальны градиенты из горошка и нестандартные цветовые решения, например, терракотовый на лавандовом фоне.

Кварцевый дизайн

Маникюр, имитирующий натуральные камни, особенно кварц, смотрится стильно и естественно. Эффект дымки и полупрозрачной текстуры создается с помощью гель-лаков.

Темно-синий маникюр

Глубокие оттенки синего больше не только для осени. Используйте многослойное покрытие для эффекта бездонности, добавляя мелкий шиммер для ночного сияния.

Звездная пыль

Мягкое мерцание блесток создает эффект магии. Градиенты и тонкие блестящие слои выглядят стильно как в офисе, так и на вечеринке.

Маникюр 2025 года обещает быть разнообразным и смелым: от эффектного пирсинга и футуристичного металлика до утонченного молочного покрытия и загадочного кварца. Эти тренды подходят как для повседневного образа, так и для особых случаев, позволяя каждому найти свой стиль.

Главное — не бояться экспериментировать и добавлять индивидуальности в свои ногти. Следите за модой и создавайте уникальный маникюр, который подчеркнет вашу неповторимость!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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