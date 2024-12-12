Новая мода на макияж: что такое низкий и высокий контраст

Теория контрастности — это подход, позволяющий подобрать макияж и одежду под индивидуальные черты лица и общий тон внешности.
Фильтр What's Your Contrast, созданный французской визажисткой Alieenor, стал настоящим хитом в социальных сетях благодаря индивидуальному подходу. С его помощью можно определить свой уровень контрастности и грамотно подчеркнуть природные особенности.
Alieenor выделила три основных типа контрастности: низкий, высокий и средний. Вот их основные характеристики:
Низкая контрастность:
Высокая контрастность:
Средняя контрастность:
Каждый тип контрастности требует индивидуального подхода к макияжу:
Индивидуальный подход, заложенный в теорию, помогает подчеркнуть естественную красоту. Вместо стремления к универсальным трендам, вы можете выбирать макияж, который максимально гармонирует с вашей внешностью.
Если ваш тип контрастности изменился (например, после загара или окрашивания волос), экспериментируйте с новыми оттенками и образами. Это позволит раскрыть вашу уникальность.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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