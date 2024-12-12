Новая мода на макияж: что такое низкий и высокий контраст

2:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Теория контрастности — это подход, позволяющий подобрать макияж и одежду под индивидуальные черты лица и общий тон внешности.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Девушки

Фильтр What's Your Contrast, созданный французской визажисткой Alieenor, стал настоящим хитом в социальных сетях благодаря индивидуальному подходу. С его помощью можно определить свой уровень контрастности и грамотно подчеркнуть природные особенности.

Типы контрастности внешности

Alieenor выделила три основных типа контрастности: низкий, высокий и средний. Вот их основные характеристики:

Низкая контрастность:

Мягкие, сбалансированные черты лица.

Светлая кожа и волосы, как у Тейлор Свифт или Эль Фаннинг.

Подходит естественный макияж с нюдовыми тонами.

Высокая контрастность:

Яркие черты, резкие акценты, глубокие оттенки глаз и волос.

Пример — Энн Хэтэуэй или Меган Фокс.

Смело используйте насыщенные цвета, глубокие губные оттенки и выразительный макияж глаз.

Средняя контрастность:

Сбалансированность с легкими акцентами (например, рыжие или русые волосы).

Пример — Джессика Альба, Эмма Уотсон.

Идеально комбинирует нейтральные и яркие элементы.

Как подобрать макияж по типу контрастности

Каждый тип контрастности требует индивидуального подхода к макияжу:

Низкая контрастность:

Тон лица : увлажняющие средства, BB-кремы.

: увлажняющие средства, BB-кремы. Глаза : тени в нюдовых оттенках (бежевый, персиковый).

: тени в нюдовых оттенках (бежевый, персиковый). Губы : помады с естественным финишем (розовые, карамельные).

: помады с естественным финишем (розовые, карамельные). Румяна: розово-бежевые или персиковые.

Высокая контрастность:

Тон лица : плотное покрытие.

: плотное покрытие. Глаза : тени насыщенных оттенков (изумрудный, графитовый), стрелки.

: тени насыщенных оттенков (изумрудный, графитовый), стрелки. Губы : глубокие тона (алый, бордовый).

: глубокие тона (алый, бордовый). Румяна: коралловые или ярко-розовые.

Средняя контрастность:

Тон лиц а: легкое покрытие с эффектом сияния.

а: легкое покрытие с эффектом сияния. Глаза : стрелки или акцентные ресницы с мягкими тенями.

: стрелки или акцентные ресницы с мягкими тенями. Губы : ягодные или карамельные оттенки.

: ягодные или карамельные оттенки. Румяна: розовые или абрикосовые тона.

Почему теория контрастности важна

Индивидуальный подход, заложенный в теорию, помогает подчеркнуть естественную красоту. Вместо стремления к универсальным трендам, вы можете выбирать макияж, который максимально гармонирует с вашей внешностью.

Если ваш тип контрастности изменился (например, после загара или окрашивания волос), экспериментируйте с новыми оттенками и образами. Это позволит раскрыть вашу уникальность.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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