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Назван витамин, который спасёт ваши волосы от выпадения

1:01
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Что такое биотин

Биотин — это водорастворимый витамин группы B. Он играет ключевую роль в изменении пищи в энергию, синтезирует жирные кислоты и белки, метаболизирует аминокислоты, способствует здоровой функции иммунной системы и важен для здоровья волос и кожи.

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Почему так важен данный витамин для волос

Биотин укрепляет слабые, тонкие волосы, уменьшает выпадение волос. Этот витамин участвует, как мы говорили раньше, в синтезе аминокислот в организме. Основным структурным компонентом волос является кератин, который дарит силу, блеск и эластичность волосам. Это белок, который состоит из 18 аминокислот, для создания которых играет косвенную роль биотин.

Где содержится биотин

  1. Яйцо.
  2. Миндаль.
  3. Бобовые.
  4. Цветная капуста.
  5. Шпинат.
  6. Сладкий картофель.
  7. Сыр.
  8. Гриб.

Уточнения

Биоти́н (кофермент R, иногда называют витамин Н, витамин B7) — водорастворимый витамин группы В.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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