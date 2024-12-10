Назван витамин, который спасёт ваши волосы от выпадения

Биотин — это водорастворимый витамин группы B. Он играет ключевую роль в изменении пищи в энергию, синтезирует жирные кислоты и белки, метаболизирует аминокислоты, способствует здоровой функции иммунной системы и важен для здоровья волос и кожи.
Биотин укрепляет слабые, тонкие волосы, уменьшает выпадение волос. Этот витамин участвует, как мы говорили раньше, в синтезе аминокислот в организме. Основным структурным компонентом волос является кератин, который дарит силу, блеск и эластичность волосам. Это белок, который состоит из 18 аминокислот, для создания которых играет косвенную роль биотин.
Биоти́н (кофермент R, иногда называют витамин Н, витамин B7) — водорастворимый витамин группы В.
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