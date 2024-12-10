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Простой способ контролировать аппетит, о котором вы не знали

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите встретить Новый год в отличной форме, но не знаете, с чего начать, нутрициолог Елена Мухина делится советами, как сбросить несколько килограммов и улучшить тело за месяц. Основой похудения является правильное питание.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Важно сбалансировать рацион: увеличить потребление белков (курица, рыба, творог), умеренно употреблять углеводы (цельнозерновые, овощи) и минимизировать простые углеводы (сахар, сладости). Контроль порций поможет избежать переедания, а частые приемы пищи помогут поддерживать уровень энергии.

Также важно пить достаточно воды — не менее 1,5-2 литров в день, чтобы поддерживать обмен веществ и контролировать аппетит.

Кроме того, регулярные физические нагрузки, включая кардио и силовые тренировки, ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию калорий. Сон и стресс также играют важную роль: недостаток сна и высокий уровень стресса могут привести к перееданию. Постарайтесь спать не менее 7-8 часов и создать комфортные условия для сна.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете достичь желаемых результатов без вреда для здоровья.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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