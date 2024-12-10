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Простые решения для наэлектризованных волос зимой

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Зимой проблема наэлектризованных волос становится особенно актуальной, поскольку низкая влажность воздуха и трение могут серьезно повлиять на здоровье и внешний вид локонов. Основной причиной электризации является недостаток увлажнения, который усугубляется воздействием холодного воздуха и отопления. Чтобы избежать этой проблемы, эксперт по уходу за волосами Дарья Ходарева рекомендует несколько простых решений.

Портрет девушки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Портрет девушки

Во-первых, важно использовать увлажняющие бальзамы и кондиционеры, которые помогают сохранить влагу внутри волоса. Также необходимо установить увлажнители воздуха в помещении. Во-вторых, стоит уменьшить трение волос, которое возникает при сушке. Для этого можно использовать полотенца, изготовленные из шелка и микрофибры, которые быстрее впитывают влагу и не повреждают волосы.

Наконец, выбор шапки также играет роль: лучше выбирать головные уборы из мягких материалов и не слишком обтягивающие голову, чтобы не усилить трение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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