Простые решения для наэлектризованных волос зимой

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой проблема наэлектризованных волос становится особенно актуальной, поскольку низкая влажность воздуха и трение могут серьезно повлиять на здоровье и внешний вид локонов. Основной причиной электризации является недостаток увлажнения, который усугубляется воздействием холодного воздуха и отопления. Чтобы избежать этой проблемы, эксперт по уходу за волосами Дарья Ходарева рекомендует несколько простых решений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Портрет девушки

Во-первых, важно использовать увлажняющие бальзамы и кондиционеры, которые помогают сохранить влагу внутри волоса. Также необходимо установить увлажнители воздуха в помещении. Во-вторых, стоит уменьшить трение волос, которое возникает при сушке. Для этого можно использовать полотенца, изготовленные из шелка и микрофибры, которые быстрее впитывают влагу и не повреждают волосы.

Наконец, выбор шапки также играет роль: лучше выбирать головные уборы из мягких материалов и не слишком обтягивающие голову, чтобы не усилить трение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.