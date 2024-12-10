Как не попасть на плохой педикюр — важные советы, которые нужно знать каждому

3:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Педикюр — это не только летняя процедура, но и важный элемент ухода за ногтями круглый год. Однако, даже если вы записались к опытному мастеру, есть нюансы, которые могут испортить вашу процедуру. Иногда неправильные действия мастера могут не только не принести пользы, но и навредить ногтям и коже. Мы поговорили с подологом Кристиной Филимоновой, которая рассказала, как понять, что педикюр сделали неправильно, и что именно стоит учитывать, чтобы избежать неприятных последствий.

Фото: Unsplash by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидеть с перекрещенными ногами

Ванночка — безопасна ли она?

Один из самых первых шагов в педикюре — это ванночка для ног. Однако не все процедуры одинаково безопасны. Многие мастера до сих пор используют горячую воду для распаривания кожи, что может быть опасно для здоровья. На что стоит обратить внимание?

Проверяйте защиту. Если вам предлагают ванночку, обязательно убедитесь, что поверхность емкости защищена одноразовой пленкой или пакетом. Это важный сигнал, который показывает, что салон заботится о гигиене и дезинфекции.

Не рискуйте. Если такого покрытия нет, от процедуры лучше отказаться. Это может означать, что салон не следит за чистотой и стерильностью инструментов.

Как правильно подпиливать ногти?

После того как ваши ноги распарены, мастер обычно переходит к подпиливанию ногтей. Однако, если мастер сразу после ванночки хватает пилочку и начинает придавать ногтям форму — это серьезная ошибка.

Почему нельзя подпиливать мокрые ногти? Когда ногти влажные, они становятся более ломкими и могут начать расслаиваться. Процесс должен выглядеть так: сначала используется распаривающая маска, а только после этого можно приступать к обработке.

Проблемы с высыханием. Если мастер решит работать с мокрыми ногтями, последствия могут быть неприятными — ногти будут расслаиваться и терять свою форму.

Как правильно снять гель-лак?

Если на ногтях у вас есть гель-лак, важно, чтобы его сняли правильно. Иногда салон может предложить химический растворитель или механическое снятие с помощью аппарата. Но какой метод лучше?

Снятие аппаратом — это самый безопасный способ. Он помогает избежать повреждения ногтевой пластины, которое может произойти при использовании агрессивных химических средств.

Что важно помнить. Неграмотный мастер может попытаться снять гель-лак слишком сильно, даже "сдирая" базовый слой ногтя. Это абсолютно недопустимо. Если мастер начинает спиливать ноготь "под ноль", вы имеете полное право прервать процедуру и уйти.

Когда ногти не в хорошем состоянии

Если вы носите покрытие долго, ногти могут стать истонченными или нездоровыми. Иногда, под гель-лак могут попасть частички воды, что вызывает образование трещин и желтоватый оттенок.

Что делать в такой ситуации? Если ваш ноготь поврежден или в нем появились трещины, лучший совет — отказаться от нанесения нового покрытия. Если мастер настаивает на покрытии поврежденных ногтей, стоит задуматься о смене салона.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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