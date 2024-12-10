Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем грозит запивание таблеток неправильными напитками
Отец Анастасии Ивлеевой отреагировал на новость о замужестве дочери
Вышла замуж: Настя Ивлеева скромно поделилась переменами в личной жизни
Ксения Бородина заявила, что её выбор спутника жизни одобрили няни дочек
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Ямале выплатят 3 миллиона рублей матерям, родившим первенца до 30 лет
Вкусный и полезный суп из савойской капусты, для тех, кто следит за своей фигурой
В Европе отменяют концерты Альбины Джанабаевой: в чём причина
Жених Бородиной раскрыл, как его дочь отреагировала на помолвку с телеведущей

Как выровнять кожу и избавиться от следов акне

3:54
Моя семья » Красота и стиль

Неровности, следы от акне и потеря упругости — с этими проблемами сталкивается почти каждый. Хорошая новость в том, что современные косметологические процедуры могут помочь восстановить красивую и здоровую кожу. Мы поговорили с дерматологом и косметологом Мадиной Байрамуковой, чтобы выяснить, какие методы выравнивания рельефа лица сегодня самые эффективные и безопасные.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Индивидуальный подход: как выбрать подходящую процедуру
Перед тем как выбрать процедуру, важно проконсультироваться с профессионалом. Мадина Байрамукова подчеркивает, что выбор зависит от состояния вашей кожи и того, какой результат вы хотите получить. Профессиональный косметолог поможет составить индивидуальный план процедур, что обеспечит лучший эффект и минимизирует риски.

Вот несколько популярных процедур, которые могут помочь улучшить рельеф кожи.

Пилинг: удаление мертвых клеток

Пилинг — это процедура, в ходе которой с поверхности кожи удаляются омертвевшие клетки, чтобы стимулировать её обновление. Существует несколько видов пилинга:

  • Химический пилинг — с помощью кислот (например, гликолевой или салициловой) удаляются мертвые клетки, стимулируется обновление кожи. Это хороший метод для борьбы с неровностями.
  • Механический пилинг — один из видов микродермабразии, при котором поверхность кожи обрабатывается специальными инструментами с алмазными или кристаллическими наконечниками.
  • Лазерный пилинг — эффективен для глубоких рубцов и неровностей. Лазерное воздействие помогает обновить кожу и улучшить её текстуру.

Мезотерапия: инъекции для улучшения обмена веществ

Мезотерапия — это инъекционная процедура, при которой в кожу вводятся коктейли, содержащие витамины, минералы и гиалуроновую кислоту. Это помогает улучшить обмен веществ в коже, повысить её упругость и выровнять рельеф. Процедура дает хороший эффект, но для стойкого результата требуется курс процедур.

Биоревитализация: увлажнение и подтяжка кожи

Биоревитализация — это метод, при котором в кожу вводят чистую гиалуроновую кислоту. Этот компонент помогает удерживать влагу в клетках, улучшает увлажнение и подтягивает кожу. Биоревитализация помогает избавиться от мелких неровностей и делает кожу более гладкой и упругой.

Контурная пластика: коррекция объема и формы

Контурная пластика — это инъекционная методика, которая помогает скорректировать форму лица и улучшить контуры. Для этого используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты или других компонентов. Контурная пластика помогает не только разгладить неровности кожи, но и вернуть утраченный объем. Результат может сохраняться от 6 до 18 месяцев.

Лазерная шлифовка: для интенсивного обновления кожи

Лазерная шлифовка — это одна из самых эффективных процедур для выравнивания рельефа кожи. Лазер удаляет верхний слой кожи и стимулирует её регенерацию. Эта процедура не только улучшает текстуру, но и помогает уменьшить морщины, устранить пигментацию и бактерии.

RF-лифтинг: подтяжка без хирургии

Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг) использует тепло радиочастотных волн, которое проникает в глубокие слои кожи. Это стимулирует образование коллагена и эластина, что способствует подтяжке кожи и уменьшению её провисания. RF-лифтинг эффективен для выравнивания рельефа и улучшения текстуры кожи, при этом процедура не требует восстановительного периода.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Запад перестал восторгаться поражением России в Сирии в связи с надвигающимся хаосом Любовь Степушова Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения Дмитрий Плотников Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Последние материалы
Отец Анастасии Ивлеевой отреагировал на новость о замужестве дочери
Вышла замуж: Настя Ивлеева скромно поделилась переменами в личной жизни
Ксения Бородина заявила, что её выбор спутника жизни одобрили няни дочек
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Ямале выплатят 3 миллиона рублей матерям, родившим первенца до 30 лет
В Европе отменяют концерты Альбины Джанабаевой: в чём причина
Жених Бородиной раскрыл, как его дочь отреагировала на помолвку с телеведущей
Новые штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января
Пока народ копейки считает! Раскрыты шокирующие зарплаты банковской элиты
Впервые за два месяца в России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.