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Как избежать старения кожи после 30: простые и эффективные советы

3:15
Моя семья » Красота и стиль

Когда кожа теряет влагу и вырабатывает меньше коллагена, старение становится более заметным. Особенно это касается кожи лица, которая стареет в несколько раз быстрее, чем остальная часть тела. Но, к счастью, есть способы поддержать ее молодость без излишнего стресса для организма. Мы поговорили с косметологом Лией Геворкян, чтобы узнать, какие методы ухода помогут замедлить старение и сохранить здоровье кожи.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем
  • Увлажнение: основа ухода

После 30 лет увлажнение становится особенно важным этапом в уходе за кожей. Как отмечает Лия, с возрастом кожа теряет влагу быстрее, а выработка коллагена замедляется. Поэтому важно выбирать средства, которые поддержат гидробаланс.

Для жирной кожи: лучше всего подойдут легкие сыворотки и эмульсии, которые не перегрузят эпидермис.
Для сухой кожи: стоит обратить внимание на более плотные текстуры, такие как кремы и маски, которые помогут удерживать влагу на длительное время.
Не забывайте о регулярности: увлажнение не стоит пропускать, особенно в зимний период, когда воздух сухой.

  • Пилинг: осторожно с агрессивными средствами

Необходимый шаг в уходе за кожей — пилинг. Как минимум один раз в год стоит проходить курс профессиональных пилингов. Важно, чтобы процедуры были щадящими и не вызывали сильного шелушения.

Современные методы пилинга позволяют обновить кожу без излишнего стресса, а вот абразивные скрабы, наоборот, могут нанести вред. Они повреждают верхний слой кожи и ускоряют процесс старения. Выбирайте мягкие химические пилинги или энзимные средства, которые очищают и обновляют кожу без агрессивных воздействий.

  • Ретинол: главный помощник после 35

Ретинол — это один из самых эффективных компонентов для борьбы с признаками старения. Он помогает в короткие сроки избавляться от пигментации, следов от акне и выравнивает рельеф кожи. Ретинол активирует процессы клеточного обновления и способствует синтезу коллагена.

Если вам 35 лет и старше, ретинол должен стать основным компонентом в вашем уходе. Используйте его в ночных кремах или сыворотках, чтобы добиться максимального эффекта. Главное — не забывать об осторожности, так как ретинол может вызвать раздражение, если применять его слишком часто.

  • Ферментированные продукты: путь к здоровью и молодости

Рацион также играет важную роль в замедлении старения. Продукты, прошедшие ферментацию, становятся настоящими союзниками в борьбе за молодость кожи. Блюда и напитки, приготовленные с использованием ферментов, помогают улучшить иммунитет и защищают от заболеваний сердца.

Ферментированные продукты богаты пробиотиками и полезными микроорганизмами, которые положительно влияют на состояние кожи. Помимо этого, они укрепляют защитные функции организма, что способствует замедлению процессов старения.

 

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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