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Как выбрать идеальный наряд для встречи Года Змеи

1:19
Моя семья » Красота и стиль

До наступления Нового года осталось совсем немного времени, и многие уже думают о том, в чем встретить 2025 год. На этот раз нас ждет Год Змеи по китайскому календарю, и выбор наряда можно гармонично связать с этим символом. Согласно традициям, Змея ценит стильную лаконичность, интеллектуальность и интуицию, и для ее благосклонности важно соблюдать некоторые правила в выборе одежды.

Платье
Фото: flickr.com by epicharmus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Платье

Главным цветом года будет зеленый, так как Змея — зеленое существо. Подойдут оттенки зеленого, напоминающие о природе — от травяного до изумрудного. Также рекомендованы коричневые, бежевые и кремовые тона, которые символизируют спокойствие и связь с землей. Дополнительно в палитру можно включить синие оттенки, символизирующие глубину и мудрость. Змея также будет рада змеиному принту и пайеткам, напоминающим чешую, но предпочтение стоит отдавать минимализму в нарядах. Чтобы создать комфортную атмосферу, украсьте пространство натуральными камнями, такими как изумруд и агат, а также растительностью.

Подготовьтесь к праздникам с учетом символики года, и он принесет вам удачу и процветание.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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