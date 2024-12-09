Секреты безупречной кожи на Новый год

В преддверии новогодних праздников каждая женщина стремится выглядеть безупречно, чтобы сиять на вечеринках и корпоративных мероприятиях. Популяризатор науки Ася Иванова делится несколькими простыми и эффективными советами, которые помогут подготовить кожу к праздничному макияжу и сделать ее здоровой и сияющей.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Первый совет — это профессиональное очищение кожи с помощью пудры-пилинга, которая глубоко очищает, избавляет от ороговевших клеток и загрязнений, улучшая текстуру кожи. Это очищение также помогает макияжу дольше оставаться на лице. Второй совет — интенсивное увлажнение, которое особенно важно зимой. Для этого стоит выбирать кремы и сыворотки с экстрактом Коньяк Маннан, муцином улитки или алоэ вера, которые удерживают влагу в несколько раз эффективнее гиалуроновой кислоты.

Также стоит использовать питательные маски для лица, в том числе с витамином C или экстрактами ягод, которые придают коже сияние и свежесть. Эти простые рекомендации помогут вам выглядеть безупречно и уверенно встречать Новый год.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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