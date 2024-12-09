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Как замедлить старение кожи с помощью правильного питания

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании молодости кожи. После 25 лет она начинает терять свою упругость и эластичность, и для сохранения свежести и красоты необходимо соблюдать несколько принципов. Эксперт по здоровому питанию, нутрициолог Элина Королева, делится 10 основными рекомендациями. Среди них — увеличение потребления антиоксидантов, омега-3 жирных кислот, коллагена и витаминов.

лосось
Фото: freepik
лосось

Антиоксиданты, такие как ягоды, орехи и зеленый чай, защищают кожу от воздействия свободных радикалов. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и авокадо, помогают удерживать влагу, улучшая упругость кожи. Коллаген, который можно получить из бульонов на костях, рыбы и курицы, поддерживает эластичность кожи. Витамин C, содержащийся в цитрусовых и квашеной капусте, стимулирует выработку коллагена и служит антиоксидантом. Важными элементами также являются цинк, который способствует восстановлению кожи (тыквенные семечки, устрицы), и витамин E, защищающий клетки от повреждений.

Важно следить за водным балансом, пить не менее двух литров воды в день и ограничивать потребление сахара, который ускоряет старение. Пробиотики и медленные углеводы тоже могут существенно повлиять на состояние кожи, так как здоровый кишечник отражается на внешности. Соблюдая эти принципы, можно существенно замедлить старение кожи и поддерживать ее свежесть.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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