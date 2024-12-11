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Пять советов по созданию стойких локонов, которые будут держаться весь вечер

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Кудрявые волосы всегда привлекали внимание своей красотой и загадочностью. Многие мечтают о роскошных локонах, но не все знают, как правильно ухаживать за ними и делать стойкую укладку. Мы расскажем вам о пяти советах, которые помогут вашим кудрям долго держаться и выглядеть потрясающе.

Кудрявые волосы
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кудрявые волосы

Чтобы ваша причёска держалась весь день, следуйте этим советам:

  1. Нанесите праймер или спрей-стайлинг перед укладкой. Средство должно быть лёгким, содержать термозащиту и обеспечивать фиксацию.
  2. Дайте локонам остыть после формирования завитка и сбрызните прядь лаком лёгкой фиксации.
  3. Наносите небольшое количество лака, чтобы укладка выглядела естественной и дольше сохранялась.
  4. Используйте текстурирующие средства вместо лака для дополнительной фиксации и создания модной небрежности.
  5. Не расчёсывайте локоны после укладки, а слегка взбейте пряди руками, чтобы придать им нужную форму и текстуру.

Уточнения

Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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