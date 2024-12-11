Пять советов по созданию стойких локонов, которые будут держаться весь вечер

Кудрявые волосы всегда привлекали внимание своей красотой и загадочностью. Многие мечтают о роскошных локонах, но не все знают, как правильно ухаживать за ними и делать стойкую укладку. Мы расскажем вам о пяти советах, которые помогут вашим кудрям долго держаться и выглядеть потрясающе.
Чтобы ваша причёска держалась весь день, следуйте этим советам:
Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков.
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