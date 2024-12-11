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Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Наши волосы после салонного окрашивания выглядят великолепно, и наше настроение улучшается благодаря новому образу. Однако возникает вопрос о мытье головы, так как многие опасаются, что это может смыть цвет. Но эти опасения напрасны, если соблюдать определённые правила ухода за окрашенными волосами.

Блондинка
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка
  1. Выбирайте подходящий шампунь. Содержание сульфатов в шампуне не влияет на внешний вид волос, но вода может повредить окрашенные волосы, раскрывая кутикулу. Выбирайте шампуни, предназначенные для окрашенных волос, которые закрывают кутикулу и создают защитный барьер. Завершите уход бальзамом для волос, который дополнительно закрывает кутикулу и увлажняет волосы.
  2. Мойте волосы немного реже. Особенно это важно для ярких цветов или первого окрашивания. В таких случаях волосы более уязвимы перед водой, и яркие цвета могут быстро потускнеть. Мойте волосы не чаще одного раза в два дня, чтобы минимизировать нежелательный эффект.
  3. Избегайте горячей воды. Горячая вода раскрывает кутикулу окрашенных волос, но это происходит не сразу. Старайтесь мыть голову тёплой или прохладной водой, чтобы избежать выцветания волос.
  4. Учитывайте природные особенности волос. Если вы покрасили волосы в блонд, используйте специальные фиолетовые шампуни и бальзамы для защиты цвета. Проверяйте качество продуктов перед использованием.
  5. Защищайте волосы от солнца. Окрашенные волосы подвержены воздействию солнечных лучей, которые могут придать им нежелательный оттенок. Защищайте волосы головным убором или платком.
  6. Делайте укладку реже. Тепловое воздействие стайлеров и других инструментов для укладки вредно для окрашенных волос. Минимизируйте укладку с использованием нагретых инструментов и используйте защитные средства для волос.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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