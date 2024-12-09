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Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Астролог Татьяна Ермолина рассказала, какую одежду и в каких цветах нужно надевать в новогоднюю ночь, как сообщает Москва 24.

Таганай - Новый год у приюта "Гремячий ключ"
Фото: Wikimedia Commons by Andrey Dumchev is licensed under Public domain
Таганай - Новый год у приюта "Гремячий ключ"

Прежде всего, для праздника подойдут однотонные наряды официально-делового стиля в спокойных цветах. Например, можно выбрать черный наряд, белый, темно-красный, темно-синий, темно-фиолетовый. Это связано с тем, что в утреннее время 31 декабря будет новолуние в Козероге, которым будет управлять Сатурн. Эта планета будет задавать основные тенденции в разных сферах, в том числе и в сфере стиля.

"Сатурн любит классику и сдержанность. И с ним, кстати, солидарна планета красоты Венера. Вместе они диктуют нам выбирать для встречи Нового года более выдержанные по цвету и оформлению образы", — сказала астролог.

Ни в коем случае не нужно надевать одежду ярких расцветок, с глубоким вырезом и прозрачной тканью. Чтобы сдержанный стиль наряда смотрелся хорошо, его стоит разнообразить при помощи стильных аксессуаров. Можно использовать серебряные украшения, к примеру, небольшие серьги или аккуратное ожерелье.

Важно подобрать и подходящий парфюм для встречи Нового года. Выбирайте тяжелые вечерние запахи.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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