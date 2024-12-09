Как не ошибиться с выбором подарка в виде одежды

Ксения Куценко, стилист-имиджмейкер, поделилась советами по выбору одежды в подарок, акцентируя внимание на важности учета личных предпочтений, стиля и особенностей внешности человека. Она подчеркнула, что одежду лучше дарить тем, вкусы и стиль которых хорошо известны. При выборе стоит ориентироваться на предпочтения в стиле (например, кэжуал или классика), а также на размер. Чтобы не ошибиться, можно тайком измерить уже имеющуюся одежду человека или воспользоваться имеющимися вещами для подбора подходящего размера.
Куценко также отметила, что не стоит ориентироваться на модные тренды, а лучше выбрать цвета, которые гармонируют с тоном кожи получателя подарка. Для светлокожих людей подойдут нейтральные и яркие оттенки, для смуглых — теплые и насыщенные цвета. Универсальными вариантами являются серый и бежевый. Чтобы подарок был более личным, можно обратить внимание на то, чего не хватает в гардеробе человека, или выбрать предметы, которые он носит часто, но в улучшенном качестве. В качестве подарков для мужчин она предложила свитер или рубашку, а для женщин — кашемировый джемпер или топ. В качестве универсальных подарков можно выбрать аксессуары, такие как ремень, сумка или шарф.
Для индивидуализации подарка можно использовать персонализацию — инициалы владельца на одежде или аксессуарах.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.
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