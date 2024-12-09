Как не ошибиться с выбором подарка в виде одежды

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ксения Куценко, стилист-имиджмейкер, поделилась советами по выбору одежды в подарок, акцентируя внимание на важности учета личных предпочтений, стиля и особенностей внешности человека. Она подчеркнула, что одежду лучше дарить тем, вкусы и стиль которых хорошо известны. При выборе стоит ориентироваться на предпочтения в стиле (например, кэжуал или классика), а также на размер. Чтобы не ошибиться, можно тайком измерить уже имеющуюся одежду человека или воспользоваться имеющимися вещами для подбора подходящего размера.

Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подарок

Куценко также отметила, что не стоит ориентироваться на модные тренды, а лучше выбрать цвета, которые гармонируют с тоном кожи получателя подарка. Для светлокожих людей подойдут нейтральные и яркие оттенки, для смуглых — теплые и насыщенные цвета. Универсальными вариантами являются серый и бежевый. Чтобы подарок был более личным, можно обратить внимание на то, чего не хватает в гардеробе человека, или выбрать предметы, которые он носит часто, но в улучшенном качестве. В качестве подарков для мужчин она предложила свитер или рубашку, а для женщин — кашемировый джемпер или топ. В качестве универсальных подарков можно выбрать аксессуары, такие как ремень, сумка или шарф.

Для индивидуализации подарка можно использовать персонализацию — инициалы владельца на одежде или аксессуарах.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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