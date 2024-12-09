Чем вреден фен и как избежать повреждения волос

Частое использование фена при сушке волос может вызвать неприятные последствия, такие как сухость, перхоть и повреждение кутикулы, что приведет к ломкости и спутыванию волос. Как объяснила врач-трихолог София Белаш, горячий воздух от фена, температура которого достигает 120 градусов Цельсия, может разрушить липиды в волосах, что нарушит их структуру и способность удерживать влагу.
Для минимизации вреда специалист рекомендовала использовать термозащиту и сушить волосы при более низкой температуре, предпочтительно на средней. Также важно дать волосам немного подсохнуть естественным путем перед применением фена и ограничить его использование. Регулярный уход с помощью увлажняющих масок и кондиционеров поможет предотвратить повреждения и сохранить здоровье волос.
Врач подчеркнула, что правильный уход за волосами и соблюдение рекомендаций по использованию фена помогут избежать долгосрочных проблем с волосами и кожей головы.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.