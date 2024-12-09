Чем вреден фен и как избежать повреждения волос

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Частое использование фена при сушке волос может вызвать неприятные последствия, такие как сухость, перхоть и повреждение кутикулы, что приведет к ломкости и спутыванию волос. Как объяснила врач-трихолог София Белаш, горячий воздух от фена, температура которого достигает 120 градусов Цельсия, может разрушить липиды в волосах, что нарушит их структуру и способность удерживать влагу.

Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сушка волос

Для минимизации вреда специалист рекомендовала использовать термозащиту и сушить волосы при более низкой температуре, предпочтительно на средней. Также важно дать волосам немного подсохнуть естественным путем перед применением фена и ограничить его использование. Регулярный уход с помощью увлажняющих масок и кондиционеров поможет предотвратить повреждения и сохранить здоровье волос.

Врач подчеркнула, что правильный уход за волосами и соблюдение рекомендаций по использованию фена помогут избежать долгосрочных проблем с волосами и кожей головы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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