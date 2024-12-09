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Шапки, которые точно не подойдут мужчинам в зимнем сезоне 2025 года

1:11
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением зимы выбор головного убора становится важной частью гардероба, и стилист Ольга Маврина выделяет несколько главных антитрендов в мужских шапках на 2025 год. Во-первых, это шапки с ушами и завязками, которые лучше оставлять для выходных на катке, так как они не подходят для стильных повседневных образов.

Мужчина с телефоном в зимнем парке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина с телефоном в зимнем парке

Маврина также советует избегать моделей, которые не по размеру, особенно тех, что деформируют голову или имеют лишний объем. Асимметричные шапки и слишком узкие или громоздкие варианты лучше оставить в прошлом.

Ещё один антитренд — это капоры и шлемы, которые могут быть актуальны только для подростков, но никак не для взрослых мужчин. Меховые шапки в стиле Russian style тоже ушли в прошлое, и 2025 год предлагает более элегантные и практичные модели без меха, которые по теплоизоляционным качествам ничуть не уступают предыдущим вариантам.

В целом в 2025 году актуальны лаконичные и практичные головные уборы, которые легко вписываются в современный стиль.

Уточнения

Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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