Шапки, которые точно не подойдут мужчинам в зимнем сезоне 2025 года

С наступлением зимы выбор головного убора становится важной частью гардероба, и стилист Ольга Маврина выделяет несколько главных антитрендов в мужских шапках на 2025 год. Во-первых, это шапки с ушами и завязками, которые лучше оставлять для выходных на катке, так как они не подходят для стильных повседневных образов.
Маврина также советует избегать моделей, которые не по размеру, особенно тех, что деформируют голову или имеют лишний объем. Асимметричные шапки и слишком узкие или громоздкие варианты лучше оставить в прошлом.
Ещё один антитренд — это капоры и шлемы, которые могут быть актуальны только для подростков, но никак не для взрослых мужчин. Меховые шапки в стиле Russian style тоже ушли в прошлое, и 2025 год предлагает более элегантные и практичные модели без меха, которые по теплоизоляционным качествам ничуть не уступают предыдущим вариантам.
В целом в 2025 году актуальны лаконичные и практичные головные уборы, которые легко вписываются в современный стиль.
Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.
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