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Как современные тренды делают жемчуг доступным для повседневной моды

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Жемчуг давно ассоциируется с роскошью и элегантностью, но современные тренды трансформируют его в элемент повседневной моды. Вместо того, чтобы оставлять жемчужные украшения только для официальных мероприятий, стилисты предлагают интегрировать их в различные образы. Маша Ведерникова, стилист, утверждает, что жемчуг легко сочетать с разнообразными стилями и материалами.

Жемчуг
Фото: commons.wikimedia.org by MASAYUKI KATO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жемчуг

Например, жемчужное ожерелье или браслет прекрасно гармонируют с твидовыми пиджаками, вязанными свитерами или джинсовыми рубашками, придавая образу современный и легкий акцент. Для ярких нарядов достаточно добавить небольшой акцент — тонкий браслет или серьги с жемчугом, чтобы создать изысканный, но не перегруженный образ. Также современные дизайнеры активно экспериментируют с жемчугом, добавляя его в необычные аксессуары, такие как бейсбольные кепки или кроксы. Эти неожиданные детали становятся смелым акцентом в модных образах 2024 года.

В итоге, жемчуг больше не эксклюзив для вечерних мероприятий, а универсальный элемент, который можно носить каждый день, добавляя в образ стиль и элегантность.

Уточнения

Же́мчуг жемчужина — минералоид, биогенное твёрдое, округлое или неправильной формы образование, извлекаемое из раковин некоторых морских и речных моллюсков.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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