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Легкие способы очистки кожи от черных точек

1:40
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Черные точки на лице — это результат накопления омертвевших клеток кожи, кожного сала и загрязнений, которые закупоривают поры. Если себум становится слишком густым, он образует пробку, верхушка которой темнеет под воздействием воздуха.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Это происходит из-за окисления меланина — продукта тирозина. Темные точки особенно заметны на светлой коже и могут появляться не только у людей с жирной или проблемной кожей, но и при неправильном уходе.

Существует несколько простых домашних рецептов, которые помогают справиться с этой проблемой:

Маска из яичного белка

Взбитый яичный белок наносится на проблемные зоны. Сверху накладываются бумажные салфетки, которые покрываются еще одним слоем белка. После высыхания (примерно 20-30 минут) салфетки резко удаляются. Этот метод помогает очистить поры от загрязнений.

Кефирная маска

Кефир наносится на кожу на 20 минут. Для усиления эффекта можно добавить каплю масла чайного дерева и ложку глины. Такая смесь очищает и успокаивает кожу, убирая черные точки.

Содовая маска

Для приготовления маски сода смешивается с теплой водой до консистенции кашицы. Смесь наносится на лицо на 20 минут, но не втирается. Процедуру рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю в течение месяца.

Эти домашние средства помогут улучшить состояние кожи, очистить поры и предотвратить появление новых черных точек.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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