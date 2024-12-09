Ваши руки зимой: советы, чтобы кожа осталась мягкой и здоровой

Декабрь — время не только смены гардероба на теплые пуховики, но и особого ухода за руками. Зима и холодный ветер негативно сказываются на состоянии кожи, ногтей и кутикулы, поэтому следует придерживаться нескольких простых правил.
Перчатки: на улице необходимо носить шерстяные перчатки с флисовой подкладкой, даже если прогулка длится всего несколько минут. Это поможет защитить кожу от низких температур.
Резиновые перчатки при уборке: контакт с бытовой химией следует свести к минимуму. Для дополнительного ухода можно нанести питательную маску перед тем, как надеть перчатки.
Питательный крем: чтобы избежать обезвоживания кожи, рекомендуется регулярно использовать крем, подходящий вашему типу кожи.
Температура воды: мыть руки и принимать ванну лучше теплой, а не горячей водой, чтобы избежать пересушивания кожи. Для согревания предпочтительнее выпить горячий напиток, например, какао.
Питание: в зимний рацион важно включать свежие овощи и фрукты. При их нехватке стоит рассмотреть витаминно-минеральные комплексы.
Питьевой режим: обезвоживание кожи часто связано с недостаточным употреблением воды, поэтому важно пить достаточно жидкости.
Увлажнители воздуха: сухой воздух в отопительный сезон пагубно влияет на кожу. Использование увлажнителей дома и на рабочем месте поможет сохранить ее мягкость и эластичность.
Эти простые меры помогут поддерживать руки в отличном состоянии, даже в суровые зимние месяцы.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.
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