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Как сделать тонкие волосы густыми и блестящими

1:35
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Для тонких и нежных волос важно подобрать правильную стрижку и средства ухода, чтобы обеспечить объем и ухоженный вид. Одним из основных советов является регулировка длины волос: верхние слои рекомендуется делать более короткими. Длинные пряди под собственным весом лишают прическу объема, особенно после мытья, создавая эффект "приглаженности".

Девушка с хвостом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с хвостом

Оптимальным вариантом считается короткая стрижка или волосы средней длины, которые легче укладывать и поддерживать. Если длинные волосы остаются предпочтением, стоит выбирать стрижки типа "лесенка". Верхние пряди в таких прическах приподнимаются, добавляя объем.

Ежедневное использование шампуня для тонких волос поможет визуально сделать пряди гуще. Такие шампуни содержат вещества, которые проникают в структуру волос, придавая им плотность. Благодаря мягкой формуле их можно использовать каждый день.

Для дополнительного объема рекомендуется наносить фиксирующее средство на влажные волосы, а затем сушить их, приподнимая пальцами или расческой. Профессиональные фены с теплым и холодным режимами станут отличным помощником в укладке: теплый воздух помогает высушить волосы, а холодный закрывает кутикулы, делая волосы гладкими и блестящими.

Трехмерное окрашивание с использованием нескольких оттенков может создать визуальную иллюзию объема, что особенно актуально для тонких волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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