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Натуральные средства против веснушек — безопасно и просто

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Веснушки, возникающие под воздействием солнечных лучей, представляют собой небольшие участки кожи с повышенным содержанием пигмента. Для их устранения существуют как профессиональные методы, так и более мягкие народные средства.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

К радикальным методам относятся использование отбеливающих кремов, ретиноидов, химических пилингов, лазерных процедур и криохирургии. Однако перед тем как обращаться к таким способам, можно попробовать домашние рецепты. Эти методы просты, безопасны и не требуют больших затрат.

Одним из эффективных средств считается лимонный сок. Несколько капель сока наносятся на ватный диск, которым затем протирается кожа с веснушками. Через несколько минут средство смывается теплой водой.

Еще один популярный вариант — медовый скраб. Для его приготовления мед смешивается с мелкой солью или сахаром. Такой скраб применяется дважды в неделю, что помогает мягко очистить кожу.

Сметана благодаря молочной кислоте обладает эффектом легкого химического пилинга. Ее можно использовать в виде маски, нанося на лицо на 10-15 минут, после чего средство смывается теплой водой.

Также можно использовать луковый сок, который действует как натуральное отшелушивающее средство. Для этого половинкой луковицы аккуратно протирают кожу, сосредотачиваясь на участках с веснушками.

Эти простые рецепты могут помочь улучшить состояние кожи, а их регулярное применение способно сделать веснушки менее заметными.

Уточнения

Весну́шки - небольшие пигментные пятна на коже, светло- и тёмно-жёлтого цвета (рябины), преимущественно на лице, кистях рук, но иногда и на туловище.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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