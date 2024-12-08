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Почему ваша кожа не станет лучше от воды и двойного очищения

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые популярные правила ухода за кожей не приносят ощутимой пользы, и эксперты советуют пересмотреть привычные подходы. Обилие воды, регулярная смена косметики и строгое двойное очищение — далеко не всегда обязательные этапы ухода.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Употребление большого количества воды, вопреки мифам, не влияет на гладкость кожи или уменьшение морщин. Научных подтверждений этой связи не существует, поэтому следовать такому совету бессмысленно.

Менять косметику, опасаясь, что кожа "привыкнет", также не имеет смысла. Долгосрочная неэффективность средства чаще всего связана с изменением потребностей кожи. При смене сезонов рекомендуется сохранять базовые продукты и добавлять новые, которые решают текущие задачи.

Уход за кожей не зависит от возраста, а формируется с учетом индивидуальных особенностей и образа жизни. Сначала стоит определить проблемы кожи, а затем выбирать средства с подходящими ингредиентами.

Двойное очищение лица, особенно ежедневное, может пересушивать кожу. Оно подходит лишь для удаления макияжа или сильных загрязнений, но не должно становиться привычкой.

Жирная кожа также нуждается в увлажнении, несмотря на опасения многих. Отказ от крема может привести к усиленной выработке кожного сала. Использование легких текстур с гиалуроновой кислотой помогает поддерживать баланс и избежать жирного блеска.

Современный подход к уходу требует учета реальных потребностей кожи, а не следования популярным мифам.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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