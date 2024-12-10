Несколько слоёв или лыжный костюм — что думают россияне по поводу зимней одежды

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Исследование CDEK. Shopping показало, что большинство россиян (56,8%) спасаются от холода с помощью тёплой одежды. Ещё 27,6% предпочитают горячие напитки, а 15,6% сокращают время пребывания на морозе.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя одежда

Большинство опрошенных (42,6%) проводят на улице зимой от 1 до 3 часов. 32,7% — менее часа, а 24,7% — более трёх часов.

Чаще всего россияне выбирают несколько слоёв одежды (37,2%) или шерстяные вещи (28,1%). Термобельё используют 16,6%, а специализированную верхнюю одежду — только 6,3%, сообщает Газета.Ru.

Главным недостатком зимней одежды 34,7% считают то, что в помещении в ней становится слишком жарко. 32,1% недовольны избыточным количеством одежды, а 19,1% — её тяжестью.

Больше всего россиянам не нравятся шапка (24,4%), колготки/носки/термобельё (18,2%), перчатки (14,7%), штаны (13,8%), шарф (11,4%), свитеры (10,5%) и куртки (7%).

Для большинства важно соответствие модным тенденциям (26,8%), а 19,6% хотят носить более лёгкие материалы. Приятный цвет важен для 18,4% опрошенных.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.





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