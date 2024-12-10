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Пять ошибок в укладке, стрижке и окрашивании, которые прибавляют возраста

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Ниже собраны советы и комментарии пяти самых востребованных парикмахеров и колористов Голливуда, которые обозначили главные ошибки в укладках и окрашивании, влияющих не только на здоровье наших прядей, но и на образ в целом.

Женщина в платье
Фото: Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в платье

Парикмахеры и бьюти-стилисты рассказали Maire Claire об оплошностях, которые прибавляют женщинам возраст, а также о том, как их избежать.

  1. Ошибка №1: думать, что волосы с возрастом нужно укорачивать. Парикмахеры утверждают, что нет установленных правил относительно длины волос. Наоборот, длинные волосы придают женщине более мягкий и женственный вид. Однако, если волосы редеют или вам просто нравятся короткие стрижки, смело делайте выбор в пользу них.
  2. Ошибка №2: высветлять пряди для маскировки седины. Колористы советуют отдавать предпочтение здоровым, блестящим волосам и избегать чрезмерного высветления прядей. Придавайте глубину цвету у корней и добавляйте тонкие блики только три-четыре раза в год для придания лёгкого объёма.
  3. Ошибка №3: бросаться в крайности при выборе цвета. Эксперты предупреждают, что экстремальные перемены в цвете могут отлично смотреться с правильным тоном кожи, одеждой и аксессуарами, но для повседневной жизни такие изменения не лучший вариант.
  4. Ошибка №4: использовать один цвет в окрашивании. Колористы рекомендуют использовать ещё одну формулу, которая будет на оттенок светлее, и наносить её на пряди вокруг лица для создания свежего и молодого образа.
  5. Ошибка №5: забывать про увлажнение локонов. Независимо от текстуры, цвета и длины ваших волос, эксперты согласны с тем, что сухие и повреждённые волосы старят нас. Поэтому обратите внимание на увлажняющие средства для ухода за волосами.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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