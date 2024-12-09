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Пять простых советов, благодаря которым ваши губы будут сохнуть меньше

Моя семья » Красота и стиль

Многие девушки сталкиваются с проблемой сухости и трещин на губах зимой. Это состояние может быть вызвано различными факторами, включая погодные условия, неправильное питание и недостаток витаминов. Предлагаем пять эффективных способов решения этой проблемы.

Губы
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы

Вот несколько советов, которые помогут предотвратить сухость губ:

  1. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать уровень гидратации организма.
  2. Избегайте облизывания губ, так как слюна может раздражать кожу.
  3. Защищайте губы от солнца и ветра с помощью бальзама или гигиенической помады. Наносите средство перед выходом на улицу и обновляйте его каждые 2-3 часа.
  4. Используйте бальзам регулярно, в течение всего дня, особенно в холодную погоду и при ветре. В общей сложности бальзам для губ в осенне-зимний период рекомендуется наносить порядка 6-8 раз.
  5. Выбирайте бальзамы для губ с натуральными ингредиентами, такими как масло ши, пчелиный воск или витамины.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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