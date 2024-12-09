Пять простых советов, благодаря которым ваши губы будут сохнуть меньше

Многие девушки сталкиваются с проблемой сухости и трещин на губах зимой. Это состояние может быть вызвано различными факторами, включая погодные условия, неправильное питание и недостаток витаминов. Предлагаем пять эффективных способов решения этой проблемы.
Вот несколько советов, которые помогут предотвратить сухость губ:
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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