Пять простых советов, благодаря которым ваши губы будут сохнуть меньше

Многие девушки сталкиваются с проблемой сухости и трещин на губах зимой. Это состояние может быть вызвано различными факторами, включая погодные условия, неправильное питание и недостаток витаминов. Предлагаем пять эффективных способов решения этой проблемы.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы

Вот несколько советов, которые помогут предотвратить сухость губ:

Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать уровень гидратации организма. Избегайте облизывания губ, так как слюна может раздражать кожу. Защищайте губы от солнца и ветра с помощью бальзама или гигиенической помады. Наносите средство перед выходом на улицу и обновляйте его каждые 2-3 часа. Используйте бальзам регулярно, в течение всего дня, особенно в холодную погоду и при ветре. В общей сложности бальзам для губ в осенне-зимний период рекомендуется наносить порядка 6-8 раз. Выбирайте бальзамы для губ с натуральными ингредиентами, такими как масло ши, пчелиный воск или витамины.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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