Какой должна быть ваша идеальная помада — нужно учесть всего три критерия

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор помады — непростая задача. Важно учитывать множество факторов, главный из которых — тон кожи. Большинство современных девушек имеют в косметичке разные помады: красные — для вечерних выходов, нюдовые — для повседневных, сочных оттенков — для отпуска. Однако немногие выбирают подходящий оттенок осознанно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Помада

Мы напоминаем инструкцию, которая поможет безошибочно определить идеальную губную помаду, подчёркивающую достоинства и соответствующую вкусу.

Найдите помаду на два тона темнее вашего натурального цвета губ Определитесь, хотите ли вы визуально увеличить или уменьшить губы. Тёмные оттенки делают губы визуально меньше, а светлые добавляют объём. Также нужно помнить, что матовая помада делает губы тоньше, а помада с шиммер- или хайлайт-эффектом — полнее. Определите подтон вашей кожи и её индивидуальные особенности. У каждой кожи есть жёлтый (тёплый) или розовый (холодный) подтоны. Некоторые визажисты также выделяют нейтральный подтон.

Выберите подходящий оттенок помады с учётом тона кожи, личных задач и рекомендаций специалистов. Визажисты и гуру бьюти-сферы уже давно вычислили, какие оттенки с каким подтоном кожи сочетаются лучше всего.

Для светлой кожи стоит выбирать нежные цвета: розовый, коралловый, персиковый, нюдовый и бежевый. Если у вас холодный подтон кожи, то вам подойдут мягкие оттенки мокко и нюд, а если тёплый — бледно-розовый или светло-персиковый.

Для нейтрального подтона кожи подойдут насыщенные розовые, лиловые и ягодные оттенки. Если у вас холодный подтон кожи, то выбирайте розовый и клюквенный, а если тёплый — медный и бронзовый.

Обладательницам смуглой кожи стоит избегать коричневых и фиолетовых оттенков, а выбирать цвета с оранжевым подтоном. Рекомендуем коралловый и глубокие оттенки розового.

Для тёмной кожи подойдут оттенки коричневого и фиолетового, такие как грецкий орех, карамель, слива или красное вино. Если у вас холодный подтон кожи, то выбирайте рубиновый и винно-красные оттенки, а если тёплый — медно-бронзовую палитру.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



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