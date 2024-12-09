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Какой должна быть ваша идеальная помада — нужно учесть всего три критерия

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Выбор помады — непростая задача. Важно учитывать множество факторов, главный из которых — тон кожи. Большинство современных девушек имеют в косметичке разные помады: красные — для вечерних выходов, нюдовые — для повседневных, сочных оттенков — для отпуска. Однако немногие выбирают подходящий оттенок осознанно.

Помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Помада

Мы напоминаем инструкцию, которая поможет безошибочно определить идеальную губную помаду, подчёркивающую достоинства и соответствующую вкусу.

  1. Найдите помаду на два тона темнее вашего натурального цвета губ
  2. Определитесь, хотите ли вы визуально увеличить или уменьшить губы. Тёмные оттенки делают губы визуально меньше, а светлые добавляют объём. Также нужно помнить, что матовая помада делает губы тоньше, а помада с шиммер- или хайлайт-эффектом — полнее.
  3. Определите подтон вашей кожи и её индивидуальные особенности. У каждой кожи есть жёлтый (тёплый) или розовый (холодный) подтоны. Некоторые визажисты также выделяют нейтральный подтон.

Выберите подходящий оттенок помады с учётом тона кожи, личных задач и рекомендаций специалистов. Визажисты и гуру бьюти-сферы уже давно вычислили, какие оттенки с каким подтоном кожи сочетаются лучше всего.

  • Для светлой кожи стоит выбирать нежные цвета: розовый, коралловый, персиковый, нюдовый и бежевый. Если у вас холодный подтон кожи, то вам подойдут мягкие оттенки мокко и нюд, а если тёплый — бледно-розовый или светло-персиковый.
  • Для нейтрального подтона кожи подойдут насыщенные розовые, лиловые и ягодные оттенки. Если у вас холодный подтон кожи, то выбирайте розовый и клюквенный, а если тёплый — медный и бронзовый.
  • Обладательницам смуглой кожи стоит избегать коричневых и фиолетовых оттенков, а выбирать цвета с оранжевым подтоном. Рекомендуем коралловый и глубокие оттенки розового.
  • Для тёмной кожи подойдут оттенки коричневого и фиолетового, такие как грецкий орех, карамель, слива или красное вино. Если у вас холодный подтон кожи, то выбирайте рубиновый и винно-красные оттенки, а если тёплый — медно-бронзовую палитру.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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