Добавьте это масло в свою бьюти-рутину, и вы скоро удивитесь полученным результатам

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Повышает гидратацию

Увлажнение — ключ к здоровой сияющей коже. Масло шиповника богато незаменимыми жирными кислотами, в том числе линолевой и линоленовой кислотой. Эти жирные кислоты помогают клеточным стенкам кожи оставаться более крепкими.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Жирные кислоты в этом косметическом масле делают его отличным вариантом для увлажнения сухой, зудящей кожи. 

Осветляет кожу

Масло шиповника обладает вяжущими свойствами, которые позволяют сужать поры и осветлять тон кожи. Масло шиповника также содержит ликопин и бета-каротин, которые помогают осветлить кожу. 

Можно использовать кремы для лица, которые содержат масло шиповника в качестве ключевого ингредиента, или добавьте несколько капель масла шиповника в увлажняющий крем и нанесите на кожу. 

Убирает шрамы

Масло шиповника богато незаменимыми жирными кислотами и антиоксидантами, которые играют важную роль в регенерации тканей и клеток кожи. Масло издавна используется в медицине для заживления ран и уменьшения шрамов.

Омолаживающие свойства

Масло шиповника содержит витамины А и С, которые способствуют выработке коллагена на коже и способствуют борьбе со старением. Масло шиповника не вызывает угревой сыпи, и, что удивительно, оно также предотвращает появление прыщей!

Питает губы

Масло также защищает губы от вредных ультрафиолетовых лучей и предотвращает солнечные ожоги.

Вы можете наносить его непосредственно перед помадой. Массирующими движениями нанесите масло на губы и промокните излишки.

 

Уточнения

Масло шиповника (Оleum Rosae) — растительное масло из плодов шиповника.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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