Добавьте это масло в свою бьюти-рутину, и вы скоро удивитесь полученным результатам

Увлажнение — ключ к здоровой сияющей коже. Масло шиповника богато незаменимыми жирными кислотами, в том числе линолевой и линоленовой кислотой. Эти жирные кислоты помогают клеточным стенкам кожи оставаться более крепкими.
Жирные кислоты в этом косметическом масле делают его отличным вариантом для увлажнения сухой, зудящей кожи.
Масло шиповника обладает вяжущими свойствами, которые позволяют сужать поры и осветлять тон кожи. Масло шиповника также содержит ликопин и бета-каротин, которые помогают осветлить кожу.
Можно использовать кремы для лица, которые содержат масло шиповника в качестве ключевого ингредиента, или добавьте несколько капель масла шиповника в увлажняющий крем и нанесите на кожу.
Масло шиповника богато незаменимыми жирными кислотами и антиоксидантами, которые играют важную роль в регенерации тканей и клеток кожи. Масло издавна используется в медицине для заживления ран и уменьшения шрамов.
Масло шиповника содержит витамины А и С, которые способствуют выработке коллагена на коже и способствуют борьбе со старением. Масло шиповника не вызывает угревой сыпи, и, что удивительно, оно также предотвращает появление прыщей!
Масло также защищает губы от вредных ультрафиолетовых лучей и предотвращает солнечные ожоги.
Вы можете наносить его непосредственно перед помадой. Массирующими движениями нанесите масло на губы и промокните излишки.
Масло шиповника (Оleum Rosae) — растительное масло из плодов шиповника.
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Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.