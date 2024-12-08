Что должны содержать натуральные антивозрастные средства? Топ-3 ингредиента

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Продукт, который позиционирует себя как "натуральный", должен, конечно же, иметь ингредиенты натурального происхождения. Когда дело доходит до антивозрастных средств по уходу за кожей, переход на натуральные продукты является хорошим выбором, поскольку наша кожа не может справиться с агрессивными искусственными веществами по мере старения.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Ищите эти ингредиенты натуральных антивозрастных средств:

1. Масло виноградных косточек. Это масло богато жирными кислотами, флавоноидами, бета-каротином и витаминами C, D и E. Масло виноградных косточек способствует выработке коллагена в коже, помогая сохранить ее эластичной и молодой.

2. Масло семян моркови. Все мы знаем о пользе моркови для нашей кожи. Масло семян моркови, богатое натуральным витамином А, может быть лучшей альтернативой витаминам заводской обработки.

3. Масло нероли. Продукт с маслом нероли может помочь сохранить влажность кожи и уровень жира в нужном количестве, предотвращая появление прыщей, а также рубцов и растяжек. Эти свойства делают это масло особенно интересным для использования в антивозрастных продуктах.

Избегайте этих ингредиентов в натуральных антивозрастных продуктах:

Искусственные ароматизаторы. Свинец. Фталаты. BHA & BHT. Парабены. Формальдегид. Петролатум.

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