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Клеш или широкие штанины: что выбрать этой зимой

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Этой зимой джинсы снова в центре внимания. Причем не простые модели, а те, что вызывают ностальгию, напоминая стили прошлых десятилетий.

Девушка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Девушка

Вместе с экспертом по моде Машей Ведерниковой, которая более 19 лет работает в индустрии, разбираемся, какие джинсы сейчас актуальны и как их носить, чтобы выглядеть стильно.

Рваные джинсы: эффект небрежности

Рваные джинсы стали еще ярче: потертости, дырки, кислотные пятна и следы масла — все это создает эффект "творческого хаоса".

"Сочетайте рваные джинсы с аккуратной верхней одеждой: оверсайз-свитерами, искусственными шубами или трендовыми блейзерами. Главное — не переборщить, чтобы избежать неопрятного образа", — советует Маша Ведерникова.

Добавить акцента помогут обувь на массивной подошве или каблуки в стиле kitten heels. А для тех, кто не хочет мерзнуть, подойдут прямые свободные джинсы с аналогичным декором и множеством карманов.

Джинсы клеш: элегантное удлинение

Джинсы клеш снова на пике популярности. Они визуально стройнят и прекрасно смотрятся с короткими шубами, объемными бомберами или куртками-авиаторами.

"Дополните образ клетчатой сорочкой для ковбойского шика и выберите обувь на платформе или сапоги-казаки", — рекомендует стилист. Этот стиль идеально подходит для тех, кто хочет добавить драматичности зимним образам.

Белые джинсы: зимняя свежесть

Хотя белый цвет считается непрактичным, зимой он смотрится особенно эффектно. Белые джинсы отлично сочетаются с белоснежными свитерами, полушубками и даже в формате полного монохрома. Такой наряд делает образ праздничным и элегантным.

"Белые джинсы помогут создать сказочный образ. Комбинируйте их с яркими аксессуарами, чтобы подчеркнуть свежесть стиля", — отмечает эксперт.

Очень широкие джинсы: максимальная свобода

Широкие штанины этой зимой стали еще шире, чем в палаццо. Эти джинсы позволяют носить термобелье для дополнительного тепла, не нарушая стиль.

"Сочетайте широкие джинсы с облегающим верхом: водолазками, свитерами с высоким горлом или сорочками с узором", — делится идеями Маша Ведерникова.

Этой зимой джинсы становятся универсальной базой для модных экспериментов. От рваных до широких моделей — каждый тренд подчеркивает индивидуальность и позволяет создать стильные образы.

Актуальные сочетания, интересные аксессуары и смелые решения сделают ваш зимний гардероб незабываемым.

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах. Впервые массово изготовлены в XVII веке моряками из отходов порвавшихся парусов почти одновременно во всех странах, ходивших под парусами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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