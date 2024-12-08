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Оригинальные идеи для зимнего гардероба: флиска, пайетки и не только

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это время, когда хочется выглядеть стильно, оставаясь в тепле. Если вы думаете о том, какие тренды попробовать, помимо классических решений вроде шуб и дубленок, мы собрали для вас самые интересные идеи этого сезона. Они точно добавят оригинальности в зимний гардероб.

Девушка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Девушка

Широкие плечи: возвращение к классике

Пиджаки с гипертрофированно широкими плечами уже давно стали модным стандартом. Этот элемент не только не теряет своей актуальности, но и продолжает доминировать в трендах.

При этом, вопреки ожиданиям, он не делает образ маскулинным. Широкие плечи лишь добавляют образу уверенности и выразительности.

Юбка длиной до колена: дух 90-х возвращается

Этой зимой дизайнеры решили вернуть юбки по колено, которые долгое время считались устаревшими.

Чтобы такой вариант не укорачивал ноги визуально, стоит сочетать его с обувью на каблуке. Идеально для тех, кто ценит элегантность и удобство.

Флисовая толстовка: уют и функциональность

В этом сезоне на первый план вышли флисовые толстовки. Они могут быть с молнией, капюшоном или карманом-кенгуру.

Это не только удобная вещь для прогулок, но и универсальный элемент, который подойдет как для отдыха, так и для более активного времяпрепровождения.

Платки: теплота и стиль

Зимой не стоит забывать про платки. Они становятся достойной альтернативой шапкам, особенно если вы заботитесь о своей укладке. Популярны шерстяные, стеганые или даже модели из экомеха.

Способы завязывания таких платков разнообразны, что позволяет экспериментировать с образами.

Утепленные ботинки: комфорт снова в моде

Меховые ботинки вновь заняли лидирующие позиции в зимнем гардеробе. Они практичны, комфортны и способны выдержать слякоть.

В отличие от уггов, такие модели обеспечивают тепло и комфорт, не теряя в эстетике.

Пайетки: сияйте в любое время

Пайетки — это не только праздничный элемент. В этом сезоне они украшают повседневную одежду: джинсы, блузы и даже свитеры.

Не бойтесь добавлять немного блеска в будничные образы — это способ выразить себя и поднять настроение.

Галстуки: не только для офиса

Офисный стиль расширяет свои границы. Галстуки стали универсальным аксессуаром, который можно носить с чем угодно: от классических костюмов до джинсов и юбок.

Носите их свободно, заправляйте за пояс или комбинируйте с другими аксессуарами.

Этой зимой мода предлагает нам сочетание комфорта, тепла и выразительности. От широких плеч и юбок до колена до уютных флисовых толстовок и блестящих пайеток — каждый тренд позволяет выразить индивидуальность, не жертвуя удобством.

Добавьте в свой гардероб платки, меховые ботинки или галстуки, чтобы оставаться в центре внимания и экспериментировать с образами. 

Уточнения

Пайе́тка (фр. paillette "золотая песчинка, золотинка"), или же блёстка - мелкая плоская либо рельефная чешуйка из блестящего материала круглой или многогранной формы, имеющая отверстие для продевания нитки для крепления на ткани или другом материале.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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