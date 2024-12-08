Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Народные подкормки для орхидей: как добиться обильного цветения
Исследования вас поразят: ежедневные прогулки продлевают жизнь
Правило пяти секунд оказалось опасным для здоровья мифом
Спасаем яблони: что делать при повреждении грызунами
Россия укрепляет международные связи — выделены средства на взносы в организации
Секонд-хенд из Японии — автовладельцы делают выбор в пользу качества
Мексика готова упростить въезд для российских туристов
Откуда у кошек такая тяга к сну? Раскрываем генетические тайны
Оригинальные идеи для зимнего гардероба: флиска, пайетки и не только

Уход за кожей с эффектом салона: массаж гуаша дома

3:16
Моя семья » Красота и стиль

Массаж гуаша помогает улучшить цвет лица, подтянуть кожу, устранить отеки и разгладить мелкие морщины. Простая техника, доступная для домашнего использования, даёт мощный эффект при правильном подходе.

Уход за лицом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за лицом

Что такое массаж гуаша

Камень для красоты и здоровья

Массаж гуаша выполняется с помощью скребка из натурального камня. Прорабатывая верхние слои кожи и мышцы лица, он:

  • Улучшает кровообращение и лимфоток.
  • Стимулирует выработку коллагена и эластина.
  • Способствует снятию отеков и улучшению контура лица.

Техника также помогает при мигренях и эмоциональном напряжении, превращая процедуру в полноценный ритуал заботы о себе.

Польза массажа гуаша

Массаж гуаша позволяет:

  • Сделать контур лица более четким.
  • Разгладить мелкие морщины.
  • Улучшить цвет кожи.
  • Устранить пигментацию.
  • Избавиться от отеков и тёмных кругов под глазами.

Противопоказания

Гуаша противопоказан при:

  • Воспалениях, ссадинах, куперозе.
  • Онкологии, ОРЗ и заболеваниях щитовидной железы.
  • Нарушении свёртываемости крови или приёме антикоагулянтов.
  • Беременности и после операций.

Перед началом процедуры рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Как делать массаж гуаша: пошаговая инструкция

Простая техника для домашнего ухода:

  • Очищение кожи: удалите макияж и умывайтесь.
  • Увлажнение: нанесите масло (например, жожоба или виноградной косточки), чтобы предотвратить травмы кожи.
  • Массаж: двигайтесь по массажным линиям: от центра лица вверх и к краям. Используйте разные стороны скребка для разных зон (овал лица, носогубные складки, лоб). Повторите движения 8-10 раз.
  • Завершение: после массажа умойтесь, удалив масло, и дайте коже отдохнуть. Наилучшее время для процедуры — перед сном.

Как выбрать массажер

Форма:

  • Скребок: для глубокого воздействия и проработки овала лица.
  • Ролик: мягкий массаж для снятия отеков.

Материал (каждый камень имеет свои свойства):

  • Нефрит: успокаивает и снимает боль.
  • Розовый кварц: борется с отеками.
  • Аметист: уменьшает пигментацию и спазмы.

Уход за инструментом

  • Мойте после каждого использования.
  • Храните в отдельном мешочке или коробке.
  • Избегайте падений, так как натуральные камни хрупкие.

Массаж гуаша — это не просто косметическая процедура, а полноценный ритуал ухода за собой, который помогает расслабиться, улучшить состояние кожи и зарядиться энергией.

Регулярное применение этой техники может стать отличной альтернативой салонным процедурам, позволяя экономить время и деньги. Главное — правильно выполнять движения, использовать качественный инструмент и не забывать о противопоказаниях.

Пусть массаж гуаша станет вашей маленькой тайной красоты и источником уверенности в себе.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Ближний Восток
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Россия укрепляет международные связи — выделены средства на взносы в организации
Секонд-хенд из Японии — автовладельцы делают выбор в пользу качества
Мексика готова упростить въезд для российских туристов
Откуда у кошек такая тяга к сну? Раскрываем генетические тайны
Оригинальные идеи для зимнего гардероба: флиска, пайетки и не только
Ризотто с креветочным кремом получается нежным, насыщенным и таким ароматным
Три простых способа, чтобы сбросить 6 кг за месяц
В Венгрии обнаружили новое место обитания красивых редких птиц
«Красная Поляна» первой в регионе открыла сезон для лыжников и сноубордистов
Изменение климата обвинили в разрушении китайских династий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.