Омоложение без операций: стоит ли пробовать биоревитализацию

Биоревитализация помогает восстановить кожу, глубоко увлажняет её, стимулирует выработку коллагена и разглаживает мелкие морщины. Она популярна как среди женщин, так и среди мужчин после 30 лет.
Врач-дерматовенеролог и косметолог Наталия Шорина, отмечает:
"Биоревитализация — это введение гиалуроновой кислоты под кожу. Процедура увлажняет, защищает от фотостарения и осветляет кожу. Это универсальная база для борьбы с возрастными изменениями".
Существует несколько видов биоревитализации, которые отличаются способом введения препарата:
Противопоказания
Процедура включает три этапа:
Результаты становятся заметны через 1-3 месяца. Кожа увлажняется, морщинки разглаживаются, тон становится ровнее.
Процедура помогает коже сохранить здоровье, молодость и красоту. Благодаря современной косметологии вы можете добиться эффекта, который невозможно получить с помощью обычных кремов.
Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.