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Омоложение без операций: стоит ли пробовать биоревитализацию

2:41
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Биоревитализация помогает восстановить кожу, глубоко увлажняет её, стимулирует выработку коллагена и разглаживает мелкие морщины. Она популярна как среди женщин, так и среди мужчин после 30 лет.

Девушка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Девушка

Что такое биоревитализация

Врач-дерматовенеролог и косметолог Наталия Шорина, отмечает:

"Биоревитализация — это введение гиалуроновой кислоты под кожу. Процедура увлажняет, защищает от фотостарения и осветляет кожу. Это универсальная база для борьбы с возрастными изменениями".

Виды биоревитализации

Существует несколько видов биоревитализации, которые отличаются способом введения препарата:

  • Инъекционная: препарат вводится вручную или аппаратом.
  • Криобиоревитализация: использование холода и электроволн.
  • Лазерная: инфракрасный лазер помогает вводить средство.
  • Ионофорез: применяется гальванический ток.
  • Магнитофорез: использование магнитных волн.
  • Кислородная: ввод гиалуроновой кислоты под давлением кислорода.
  • Аквафорез: совмещение миостимуляции и лимфодренажа.

Показания и противопоказания

Когда процедура необходима

  • Сухость и снижение тонуса кожи.
  • Морщины, пигментация, дряблость.
  • Восстановление после загара, болезней или стресса.
  • Подготовка к другим косметологическим процедурам.

Противопоказания

  • Острые и хронические заболевания.
  • Беременность, лактация.
  • Онкология, диабет, эпилепсия.
  • Возраст до 16 лет.

Как проходит процедура

Процедура включает три этапа:

  • Консультация косметолога: осмотр и выбор препарата.
  • Проведение процедуры: очистка, антисептик, анестезия, введение препарата.
  • Завершение: антисептическая обработка и рекомендации по уходу.

Результаты и уход после биоревитализации

Что можно ожидать

Результаты становятся заметны через 1-3 месяца. Кожа увлажняется, морщинки разглаживаются, тон становится ровнее.

Уход после процедуры

  • Обработка кожи антисептиком.
  • Использование заживляющих мазей.
  • Избегание косметики, пилингов, загара и сауны.

Почему биоревитализация важна

Процедура помогает коже сохранить здоровье, молодость и красоту. Благодаря современной косметологии вы можете добиться эффекта, который невозможно получить с помощью обычных кремов.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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