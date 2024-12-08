Омоложение без операций: стоит ли пробовать биоревитализацию

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Биоревитализация помогает восстановить кожу, глубоко увлажняет её, стимулирует выработку коллагена и разглаживает мелкие морщины. Она популярна как среди женщин, так и среди мужчин после 30 лет.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Девушка

Что такое биоревитализация

Врач-дерматовенеролог и косметолог Наталия Шорина, отмечает:

"Биоревитализация — это введение гиалуроновой кислоты под кожу. Процедура увлажняет, защищает от фотостарения и осветляет кожу. Это универсальная база для борьбы с возрастными изменениями".

Виды биоревитализации

Существует несколько видов биоревитализации, которые отличаются способом введения препарата:

Инъекционная : препарат вводится вручную или аппаратом.

: препарат вводится вручную или аппаратом. Криобиоревитализация : использование холода и электроволн.

: использование холода и электроволн. Лазерная : инфракрасный лазер помогает вводить средство.

: инфракрасный лазер помогает вводить средство. Ионофорез : применяется гальванический ток.

: применяется гальванический ток. Магнитофорез : использование магнитных волн.

: использование магнитных волн. Кислородная : ввод гиалуроновой кислоты под давлением кислорода.

: ввод гиалуроновой кислоты под давлением кислорода. Аквафорез: совмещение миостимуляции и лимфодренажа.

Показания и противопоказания

Когда процедура необходима

Сухость и снижение тонуса кожи.

Морщины, пигментация, дряблость.

Восстановление после загара, болезней или стресса.

Подготовка к другим косметологическим процедурам.

Противопоказания

Острые и хронические заболевания.

Беременность, лактация.

Онкология, диабет, эпилепсия.

Возраст до 16 лет.

Как проходит процедура

Процедура включает три этапа:

Консультация косметолога : осмотр и выбор препарата.

: осмотр и выбор препарата. Проведение процедуры : очистка, антисептик, анестезия, введение препарата.

: очистка, антисептик, анестезия, введение препарата. Завершение: антисептическая обработка и рекомендации по уходу.

Результаты и уход после биоревитализации

Что можно ожидать

Результаты становятся заметны через 1-3 месяца. Кожа увлажняется, морщинки разглаживаются, тон становится ровнее.

Уход после процедуры

Обработка кожи антисептиком.

Использование заживляющих мазей.

Избегание косметики, пилингов, загара и сауны.

Почему биоревитализация важна

Процедура помогает коже сохранить здоровье, молодость и красоту. Благодаря современной косметологии вы можете добиться эффекта, который невозможно получить с помощью обычных кремов.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.



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