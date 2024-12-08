Как избежать осложнений после увеличения губ

Контурная пластика губ — популярная косметологическая процедура, но для достижения наилучших результатов и предотвращения осложнений важно соблюдать несколько рекомендаций в период восстановления. Косметолог Виктория Глушенкова предупреждает, что после процедуры не следует использовать льд для снятия отека, так как это может замедлить заживление и нарушить равномерное распределение геля.
Также важно избегать высоких температур, например, в саунах, а также интенсивных физических нагрузок, так как гиалуроновая кислота, используемая в процедурах, может распадаться под воздействием тепла. Важно воздерживаться от активных мимических движений и поцелуев в течение как минимум 10 дней, чтобы не сместить филлер.
Кроме того, препараты, разжижающие кровь, такие как аспирин, могут спровоцировать образование гематом, поэтому их стоит исключить на время восстановления.
Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.
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