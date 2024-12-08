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Как избежать осложнений после увеличения губ

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Моя семья » Красота и стиль

Контурная пластика губ — популярная косметологическая процедура, но для достижения наилучших результатов и предотвращения осложнений важно соблюдать несколько рекомендаций в период восстановления. Косметолог Виктория Глушенкова предупреждает, что после процедуры не следует использовать льд для снятия отека, так как это может замедлить заживление и нарушить равномерное распределение геля.

Губы
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы

Также важно избегать высоких температур, например, в саунах, а также интенсивных физических нагрузок, так как гиалуроновая кислота, используемая в процедурах, может распадаться под воздействием тепла. Важно воздерживаться от активных мимических движений и поцелуев в течение как минимум 10 дней, чтобы не сместить филлер.

Кроме того, препараты, разжижающие кровь, такие как аспирин, могут спровоцировать образование гематом, поэтому их стоит исключить на время восстановления.

Уточнения

Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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