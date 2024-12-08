Ошибки при сушке феном, которые портят ваши волосы

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Фен — незаменимый инструмент для ухода за волосами, но его неправильное использование может нанести вред волосам. Стилист Анна Маврина перечислила основные ошибки при укладке феном.

Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сушка волос

Одна из самых распространённых — игнорирование диффузора, который равномерно распределяет горячий воздух, снижая его вредное воздействие. Диффузор особенно полезен для вьющихся и сухих волос, а также помогает создавать лёгкие волны без плойки. Также важно правильно переключать режимы фена, начиная с высокой мощности для сушки корней, а заканчивая холодным воздухом для закрепления укладки и предотвращения потери влаги.

Наконец, использование термозащиты — обязательное условие для защиты волос от перегрева. Эксперт рекомендует применять несмываемые средства перед сушкой, чтобы минимизировать повреждения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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