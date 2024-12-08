Как сыворотки для ресниц с пептидами могут удлинить ваши ресницы

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сыворотки для ресниц с пептидами помогают стимулировать рост ресниц, ускоряя переход волосяных фолликулов в фазу активного роста. Такие средства содержат пептиды, аминокислоты и витамины, которые продлевают фазу "жизни" ресниц, благодаря чему они становятся длиннее и растут быстрее.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глаз

При этом, сыворотки действуют мягко, не вызывая выпадения ресниц после прекращения их использования. Чтобы получить максимальный эффект, сыворотку наносят на очищенные ресницы перед сном. Некоторые производители рекомендуют использовать средство два-три раза в день. Важно помнить, что при комбинировании сыворотки с другими средствами необходимо следить за совместимостью компонентов. Например, сочетание сыворотки с лимонной кислотой и ретинола может вызвать раздражение, а использование сыворотки с АНА- и ВНА-кислотами может снизить эффективность пептидов.

Правильное применение и подбор продуктов позволяют достичь стойкого результата без побочных эффектов.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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