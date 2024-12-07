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Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит

0:49
Моя семья » Красота и стиль

Дерматолог Диптеж Сингх считает, что частота мытья головы зависит от нескольких факторов, например, текстура и тип волос, уровень активности, прием лекарств и погода. Нормальный период колеблется где-то между один раз в день и один раз в неделю.

Мытьё головы
Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мытьё головы

"Если у вас слишком тонкие волосы может потребоваться более частое мытье, в то время как те, у кого густые или вьющиеся волосы, моют голову нечасто", — говорит врач.

Волосы, которые подверглись химической завивки, окрашиванию также следует мыть реже, так как эти процедуры могут сделать ваши волосы более ломкими.

Если вы имеете жирную кожу головы, то слишком длительный перерыв между мытьем головы может привести к воспалению и перхоти.

Уточнения

Голова́ (лат. Caput) — передняя часть тела животного или человека, в которой находятся мозг, органы зрения, вкуса, обоняния, слуха и рот.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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