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Как работают энзимы и почему они так эффективны для ухода за кожей

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Энзимы — это белковые молекулы, которые ускоряют биохимические реакции в клетках, и в последнее время они активно используются в бьюти-индустрии. Они помогают деликатно очищать кожу и обновлять её, разрушая связи между клетками рогового слоя. Энзимы действуют мягче, чем AHA-кислоты, и подходят для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную к куперозу.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

В косметике чаще всего встречаются растительные и бактериальные ферменты, такие как бромелайн из ананаса, папаин из папайи, а также протеаза и липаза, выделяемые бактериями. Энзимы можно использовать круглый год, и они не вызывают аллергии. Они идеально подходят для сухой, проблемной кожи, а также кожи с розацеа. Главным преимуществом энзимов является их гипоаллергенность и совместимость с другими средствами.

Однако важно не сочетать их с активными кислотами или ретинолом, чтобы избежать раздражений. Косметика с энзимами становится все более популярной благодаря своей универсальности и эффективности, особенно для людей с разными проблемами кожи. Использование таких продуктов помогает поддерживать кожу чистой, сияющей и гладкой без лишнего риска.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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