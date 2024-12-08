Как правильно ухаживать за длинными волосами

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Длинные и блестящие волосы — мечта многих женщин, но для их поддержания важно не только правильно ухаживать за волосами, но и использовать качественные инструменты и профессиональную косметику. Стилист-колорист Юлия Никифорова поделилась важными секретами по уходу за волосами.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Во-первых, правильное очищение головы: скрабы и пилинги следует использовать только по рекомендации специалиста, чтобы избежать повреждений кожи и волосяных фолликулов. Во-вторых, пост-уход: увлажняющие и питательные средства необходимы для поддержания здоровья волос. Также важен выбор профессиональной косметики для окрашивания или изменения текстуры волос. Качество расчески также имеет значение: для длинных волос лучше использовать расчески с силиконовыми зубчиками. Сухой шампунь помогает придать объем, но его нужно наносить только на корни. Для сушки феном важно правильно выбирать режимы температуры и скорости, а для укладки щипцы и плойки должны иметь защитное покрытие, чтобы не повредить волосы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить волосы здоровыми и красивыми.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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