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Как добиться стройных ног с помощью простых упражнений

1:00
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Чтобы ноги стали крепкими и стройными, важно выбирать упражнения, которые прорабатывают различные группы мышц. Среди самых эффективных — приседания с продвижением, которые активируют ягодичные мышцы и квадрицепс. Важно следить за спиной, не разгибая коленей.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Выпады вперед хорошо развивают мышцы бедер, икр и растяжку, а добавление гантелей усилит нагрузку. Махи ногами вперед укрепляют переднюю часть бедра и улучшают осанку. Приседания остаются классическим упражнением для проработки бедер и ягодиц, а также укрепляют пресс и спину. Подъемы ног в планке прорабатывают ягодицы, спину и мышцы кора.

Все эти упражнения помогают не только сделать ноги стройными, но и улучшить общий тонус тела. Важно помнить, что регулярные тренировки дают заметный результат — укрепляются мышцы и улучшается рельеф.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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