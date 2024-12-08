Почему старая косметика может привести к инфекциям

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Использование просроченной или испортившейся косметики может привести к неприятным последствиям, таким как аллергические реакции или инфекции. Визажист Анастасия Моисеева делится рекомендациями по обновлению косметички. Тушь для ресниц — один из самых недолговечных продуктов, ее срок годности составляет максимум полгода. Если тушь не вызывает дискомфорта, но прошло 4-5 месяцев, стоит обратить внимание на запах и ощущения.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Косметика

Помада может храниться до двух лет, но помимо срока, нужно следить за состоянием ее текстуры и возможными аллергиями на губах. Блеск для губ, как и тушь, требует замены через 4 месяца, поскольку на аппликаторе собираются бактерии. Тональный крем становится непригодным, если его структура изменяется — появляется расслаивание или масло на поверхности. Пудра прослужит около двух лет, но если она становится трудно набираемой на кисть, ее пора выбросить. Карандаши и подводки для глаз также нужно обновлять каждые 4 месяца, чтобы избежать риска заражения конъюнктивитом.

Регулярное обновление косметики поможет избежать проблем с кожей и здоровьем глаз.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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