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Как сохранить здоровье кожи после тренировки

1:15
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После интенсивной тренировки важно не только поддерживать физическую форму, но и уделять внимание уходу за кожей. Повышенное потоотделение может вызывать обезвоживание и раздражение кожи, поэтому важно следовать нескольким простым, но эффективным правилам ухода.

тренировки
Фото: freepik
тренировки

Первое — душ с профессиональными средствами, которые увлажняют и питают кожу. После душа нанесите увлажняющий крем или лосьон, чтобы поддерживать гидратацию, особенно в холодное время года, когда кожа подвержена пересыханию. Важным шагом является массаж, который улучшает кровообращение, помогает расслабить мышцы и избавляет от молочной кислоты. Домашний массажер или профессиональный массажист — отличное решение для этих целей. Также полезными будут обертывания, например, с глиной или масками на основе масел и экстрактов, которые очистят и укрепят кожу.

И, наконец, теплые ванны с эфирными маслами расслабляют, успокаивают и увлажняют кожу. Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать кожу в идеальном состоянии, повысит комфорт и уверенность в себе после физических нагрузок.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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