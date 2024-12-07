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Ошибки в макияже зимой, которые портят весь образ

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это не только время для праздников, но и сезон, когда наша кожа и макияж подвергаются настоящим испытаниям. Визажист Любовь Брусницына рассказывает о семи ошибках, которые мы часто совершаем в зимнем макияже.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Во-первых, недостаточное увлажнение кожи приводит к тому, что макияж скатывается и подчеркивает шелушения. Использование тяжелого тонального крема также может создать эффект "маски", лучше отдавать предпочтение легким BB и CC кремам. Зимой важно не забывать о защите от солнца, ведь его лучи могут быть опасны, особенно на снегу. Избыток пудры также не поможет, она подчеркивает сухость и морщины, вместо этого лучше использовать матирующие салфетки.

Важно правильно подбирать цветовую палитру: зимняя кожа теряет загар, поэтому яркие летние оттенки могут смотреться неестественно. Губы требуют особого ухода — матовая помада может только усугубить трещины, лучше выбирать увлажняющие средства. Также нельзя забывать про кожу вокруг глаз: она требует увлажнения, чтобы избежать эффекта "пандовых глаз".

Соблюдение этих простых правил поможет поддерживать безупречный макияж и ухоженную кожу даже в самые суровые зимние дни.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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