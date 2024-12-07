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Какие ароматы будут в тренде этой зимой

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Зимние ароматы в 2024 году предлагают разнообразие новых и интересных направлений, соответствующих холодной погоде и трендам. В этом сезоне особенно популярны гурманские ароматы с нотами ванили, карамели и пряностей, которые создают уют и теплоту в морозные дни. Мускус возвращается в моду, сочетаясь с кедром и шафраном, добавляя глубину и загадочность. Фруктовые ноты, такие как гранат и инжир, неожиданно становятся актуальными в зимних парфюмах, создавая свежий и яркий акцент.

Парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парфюм

Важным трендом также становится экологичность: бренды все чаще используют устойчиво добытые ингредиенты и перерабатываемую упаковку. Влияние культурных тенденций, таких как арабские и азиатские ароматы, обогатит парфюмерные композиции удом, миррой и калмыцкой полынью.

Кроме того, на фоне технологических достижений появляются ароматы с металлическими или искусственно созданными нотами, напоминающими запах свежей электроники или мокрого асфальта, что добавляет индустриальный элемент в зимнюю парфюмерию.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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