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Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть

Моя семья » Красота и стиль

Когда наступает холодная погода, шарф становится незаменимым аксессуаром для согрева и украшения осенне-зимнего образа. Но как правильно его носить, чтобы выглядеть стильно и оригинально?

Новый год
Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год

Модные идеи уличного стиля подсказывают несколько вариантов, которые можно использовать для разнообразных образов. Например, вместо традиционного наматывания шарфа вокруг шеи, можно скрестить его на плечах, как палантин, или выбрать супердлинный шарф с бахромой для создания эффектного и теплого ансамбля. Тональные комбинации (ton sur ton) также помогут создать гармоничные образы, идеально подходящие под пальто или пуховики. Вязаные шарфы ручной работы, шарфы нейтральных оттенков и пушистые мохнатые изделия добавляют теплоту и текстуру. И даже старый свитер можно превратить в модный шарф, сделав его частью наряда.

Эти простые, но креативные способы ношения шарфа могут стать настоящим акцентом в зимнем гардеробе 2024 года.

Уточнения

Шарф (от лат. scirpea — «плетёнка; связанное»; в русский язык вошло через пол. szarfa, szarpa < нем. Schärpe < фр. écharpe — «повязка на руке») — длинный отрез материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных целях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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