Три цвета, которые никогда не выходят из моды и добавят вашему образу лоска

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Цвета играют важную роль в создании образа. Некоторые оттенки остаются актуальными на протяжении многих сезонов и помогают выглядеть стильно и дорого. Вот три таких цвета: белый, красный и тёмно-синий.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie Claire Korea, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кореянка

Белый цвет - это классика. Он сочетается с чёрным и бежевым, а также с голубым и серым. Белое пальто сделает образ роскошным, а белые брюки или юбка подойдут к любому наряду. Обувь и сумки белого цвета добавят изысканности в любой образ. Красный цвет гарантированно привлекает внимание и делает образ ярким. Сочетание красного с чёрным подходит для особых случаев, а в повседневной жизни лучше выбрать более спокойные оттенки, такие как "кэмел" или светло-бежевый. Красное пальто должно быть лаконичным, а красные лаковые туфли можно дополнить мягким кашемиром. Монолук в красном цвете выглядит элегантно, а красная помада добавит шарма. Тёмно-синий цвет - спокойный и элегантный. Его можно сочетать с красным и белым. Бушлаты из тяжёлой шерсти хорошо смотрятся с лёгкими брюками, джинсами и юбками миди-длины. Тёмно-синий можно комбинировать с пальто или жакетом цвета "кэмел" и цветным мехом. Монолук в тёмно-синем цвете стройнит и выглядит стильно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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