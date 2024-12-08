Тату-румяна: инновационный тренд в мире красоты, который мы увидим в 2025 году

В 2025 году нас ожидает новый бьюти-тренд — тату-румяна. Это техника, сочетающая элементы татуажа и косметики. Розовый оттенок наносится на верхние слои кожи щёк, создавая эффект румянца. Стойкость цвета обеспечивается двумя сеансами татуажа, во время которых пигмент вводится под кожу тонкой иглой с помощью аппарата для перманентного макияжа.
Тренд был запущен Грейс Кларк, бывшим редактором журналов ELLE и Allure, которая удивила публику яркими пигментными пятнами на щеках. Поклонники косметологических процедур уже спешат опробовать новый тренд, особенно в Южной Корее и Восточной Европе.
Преимущества тату-румян включают здоровый и свежий вид лица, подчёркивание естественного контура, экономию времени на макияж и долгосрочный эффект до двух лет. Однако процедура подходит не всем, особенно обладателям бледной кожи, и процесс заживления занимает около двух недель.
Советы и меры предосторожности
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.
Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.
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