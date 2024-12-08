Тату-румяна: инновационный тренд в мире красоты, который мы увидим в 2025 году

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2025 году нас ожидает новый бьюти-тренд — тату-румяна. Это техника, сочетающая элементы татуажа и косметики. Розовый оттенок наносится на верхние слои кожи щёк, создавая эффект румянца. Стойкость цвета обеспечивается двумя сеансами татуажа, во время которых пигмент вводится под кожу тонкой иглой с помощью аппарата для перманентного макияжа.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Румяна

Тренд был запущен Грейс Кларк, бывшим редактором журналов ELLE и Allure, которая удивила публику яркими пигментными пятнами на щеках. Поклонники косметологических процедур уже спешат опробовать новый тренд, особенно в Южной Корее и Восточной Европе.

Преимущества тату-румян включают здоровый и свежий вид лица, подчёркивание естественного контура, экономию времени на макияж и долгосрочный эффект до двух лет. Однако процедура подходит не всем, особенно обладателям бледной кожи, и процесс заживления занимает около двух недель.

Советы и меры предосторожности

Перед тем как сделать перманентный макияж на щеках, проконсультируйтесь с профессионалом. Форма лица и структура костей важны для выбора схемы макияжа. Специалист подберет индивидуальную схему, которая подчеркнет вашу естественную красоту.

Не всем подходит татуаж-румяна. Лучше всего пигмент выглядит на светлой коже.

Чтобы результат сохранился надолго, избегайте использования агрессивных средств по уходу за кожей, таких как ретинол и кислоты (AHA и BHA). Также не рекомендуется проводить лазерные процедуры до полного исчезновения пигмента.

Перед процедурой убедитесь, что кожа чистая, без высыпаний и раздражений.

После процедуры соблюдайте рекомендации специалиста по уходу: избегайте воздействия солнечных лучей на лицо, не мочите лицо в течение суток и не используйте косметику в течение двух недель после процедуры.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.



Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.



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