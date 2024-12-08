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Как выбрать правильные средства для очищения и увлажнения волос

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Моя семья » Красота и стиль

Стилист-колорист Юлия Никифорова делится несколькими важными рекомендациями по уходу за волосами. Важнейший этап — это очищение, которое начинается с правильной температуры воды и выбора подходящих средств. Для волос, особенно окрашенных, лучше использовать шампуни для восстановления и пост-окрашивания.

Модель с длинными волосами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Модель с длинными волосами

Важно не забывать о бальзамах, кондиционерах и масках, которые восстанавливают волосы, придавая им мягкость и блеск. Если вы хотите усилить эффект, можно воспользоваться баней или хамамом, нанеся маску прямо в парной. Также стоит учитывать термозащиту для волос, чтобы избежать повреждений при укладке горячими инструментами. Использование спреев для легкого расчесывания и регулярное питание волос помогут добиться здоровья и блеска.

Следуя этим советам, можно вернуть волосам не только красивый внешний вид, но и их здоровье.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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