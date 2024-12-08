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Как вернуть натуральный цвет волос без вреда для локонов

1:00
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы все больше женщин возвращаются к своему натуральному цвету волос, что связано с усталостью от осветления и его негативного воздействия на качество волос. Однако, как объясняет стилист по волосам Тамара Абрамян, процесс возвращения к природному оттенку требует внимательности и профессионального подхода.

Окрашевание волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Окрашевание волос

Одним из ключевых шагов является реконструкция осветленных волос, которые необходимо восстанавливать с помощью профессиональных средств. Также важно правильно подготовить волосы: для того чтобы темный оттенок лег равномерно, на осветленные волосы не следует сразу наносить темную краску, иначе цвет может получиться неестественным. Важно создать правильный фон для окрашивания.

По словам Тамары, лучший результат можно достичь в салоне с помощью опытных мастеров и специальных средств, которые позволяют восстановить здоровье волос и добиться желаемого оттенка.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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