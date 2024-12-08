Как вернуть натуральный цвет волос без вреда для локонов

В последние годы все больше женщин возвращаются к своему натуральному цвету волос, что связано с усталостью от осветления и его негативного воздействия на качество волос. Однако, как объясняет стилист по волосам Тамара Абрамян, процесс возвращения к природному оттенку требует внимательности и профессионального подхода.
Одним из ключевых шагов является реконструкция осветленных волос, которые необходимо восстанавливать с помощью профессиональных средств. Также важно правильно подготовить волосы: для того чтобы темный оттенок лег равномерно, на осветленные волосы не следует сразу наносить темную краску, иначе цвет может получиться неестественным. Важно создать правильный фон для окрашивания.
По словам Тамары, лучший результат можно достичь в салоне с помощью опытных мастеров и специальных средств, которые позволяют восстановить здоровье волос и добиться желаемого оттенка.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.